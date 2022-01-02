Евро исполнилось 20 лет: в Евросоюзе отметили знаменательную дату
Источник:Совет Европейского Союза
Евро – общая валюта во многих странах Европы. И уже больше 20 лет она является символом экономического успеха Евросоюза.
Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель. А приурочено оно к 20 годовщине введения наличного евро.
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Евросоюз отмечает 20-летие наличного евро
В целом евро как единую европейскую валюту ввели в 1999, но наличный – с 1 января 2002 года. То есть ровно 20 лет назад. По этому случаю 1 января 2022 года президент Евросовета Шарль Мишель опубликовал заявление.
Евро является конкретным символом успеха, который ежедневно в карманах носят 350 миллионов человек. Можно сказать, что евро стал частью нашего сознания, европейского духа,
– убежден Мишель.
По его словам, евро доказал свою устойчивость как международный денежный знак. И сохранил доверие даже во времена кризиса и пандемии COVID-19.
Интересные факты:
- 20 лет назад европейский Центробанк выпустил в обращение более 15 миллиардов банкнот євро и 52 миллиарда монет.
- Сейчас евро пользуются в 19 из 27 стран Европейского Союза и еще в 6 странах вне ЕС.
- Есть евро в обращении и на Американском континенте – во Французской Гвиане.
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