Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель. А приурочено оно к 20 годовщине введения наличного евро.

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Евросоюз отмечает 20-летие наличного евро

В целом евро как единую европейскую валюту ввели в 1999, но наличный – с 1 января 2002 года. То есть ровно 20 лет назад. По этому случаю 1 января 2022 года президент Евросовета Шарль Мишель опубликовал заявление.

Евро является конкретным символом успеха, который ежедневно в карманах носят 350 миллионов человек. Можно сказать, что евро стал частью нашего сознания, европейского духа,

– убежден Мишель.

По его словам, евро доказал свою устойчивость как международный денежный знак. И сохранил доверие даже во времена кризиса и пандемии COVID-19.

Интересные факты:

20 лет назад европейский Центробанк выпустил в обращение более 15 миллиардов банкнот євро и 52 миллиарда монет.

Сейчас евро пользуются в 19 из 27 стран Европейского Союза и еще в 6 странах вне ЕС.

Есть евро в обращении и на Американском континенте – во Французской Гвиане.

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