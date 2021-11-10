Evergrande продал акции медиакомпании, чтобы погасить долги по облигациям

Китайская компания-гигант Evergrande продала акции медиакомпании на 145 миллионов долларов, чтобы погасить долги. В настоящее время она находится на грани банкротства.

Акции медиакомпании

Оказавшийся на грани банкротства китайский застройщик ликвидировал акции медиакомпании HengTen Networks Group на 145 миллионов долларов накануне очередного срока выплат по долларовым облигациям.

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Evergrande продала примерно 5,7% долю в компании, владеющей несколькими киностудиями, а также платформой онлайн-стриминга.

Доля Evergrande в HengTen сократилась с 26,55% в начале года до 20,8%.

Долговой кризис Evergrande

Напомним, что компания задолжала более 300 миллиардов долларов, которые ссужала, чтобы стремительно расти и стать крупнейшей компанией по недвижимости в Китае.

В прошлом году Пекин ввел новые правила для контроля задолженности крупных застройщиков. Эти новые меры заставили Evergrande продавать свою недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег и удержать бизнес на плаву.

Неопределенность по отношению к будущему компании привела к падению акций на 85%. Мировые агентства также снизили кредитный рейтинг облигаций компании. До 29 октября компания должна была выплатить проценты по облигациям на сумму 45,2 миллиона долларов.

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