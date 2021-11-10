Акции медиакомпании

Оказавшийся на грани банкротства китайский застройщик ликвидировал акции медиакомпании HengTen Networks Group на 145 миллионов долларов накануне очередного срока выплат по долларовым облигациям.

Обратите внимание В Китае может начаться стагфляция: почему в этом убеждены экономисты и чем это опасно

Evergrande продала примерно 5,7% долю в компании, владеющей несколькими киностудиями, а также платформой онлайн-стриминга.

Доля Evergrande в HengTen сократилась с 26,55% в начале года до 20,8%.

Долговой кризис Evergrande

Напомним, что компания задолжала более 300 миллиардов долларов, которые ссужала, чтобы стремительно расти и стать крупнейшей компанией по недвижимости в Китае.

В прошлом году Пекин ввел новые правила для контроля задолженности крупных застройщиков. Эти новые меры заставили Evergrande продавать свою недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег и удержать бизнес на плаву.

Неопределенность по отношению к будущему компании привела к падению акций на 85% . Мировые агентства также снизили кредитный рейтинг облигаций компании. До 29 октября компания должна была выплатить проценты по облигациям на сумму 45,2 миллиона долларов.

​К теме Долговая эпопея Evergrande: китайские власти обратились к основателю компании