О нем и рассказала Светлана Залищук – советница главы "Нафтогаза". Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Важно Не только эмбарго, – в "Нафтогазе" рассказали, какие еще санкции по газу России может ввести ЕС

Есть риск, что Россия будет отправлять эту нефть в Азию, на Восток,

– отметила она.

Однако советница главы "Нефтегаза" сразу отметила, что им это не сразу удастся. Дело в том, что даже если некоторым странам и захочется покупать эту нефть, есть вопросы инфраструктуры – способностей принимать эту нефть, перевозить или удерживать.

"Понятно, что та нефть, которая текла в Европу по трубе, ее невозможно никуда переправить без кораблей. Однако есть нехватка кораблей, танкеров. И для приема этой нефти должны быть свободные мощности, в Китае их не так много", – отметила Залищук.

Однако добавила, что Индия готова покупать российскую нефть со скидкой, но европейские партнеры ведут переговоры с этой страной, чтобы этого не происходило.

6 пакет санкций ЕС против России: что нужно знать

В ЕС представляют шестой пакет санкций против России. Речь прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT. Также предлагается ввести запрет на импорт российской нефти.

Еврокомиссия уже передала проект 6 пакета санкций против России членам ЕС для ознакомления. Что касается эмбарго на нефть, то речь идет о постепенном отказе от российского черного золота в течение 6 – 8 месяцев.

Исключения могут быть сделаны для Словакии и Венгрии, ведь эти страны очень зависят от российской нефти.

Внимание! Вместе с тем мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки с целью налаживания поставок сжиженного газа.

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