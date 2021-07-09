Есть прогресс: Украина и МВФ достигли компромисса, скоро могут заключить соглашение

Министр финансов Украины Сергей Марченко с рабочим визитом в США. Там он встречался с представителями МВФ, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

В МВФ оценили прогресс Украины в проведении важных реформ. Во время переговоров сторонам удалось согласовать свои позиции по ряду вопросов.

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Говорится, в частности, о достижении компромисса касательно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ. Марченко подчеркнул, что Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

Экономическая ситуация в Украине улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ,

– пояснил чиновник.

Министр финансов также добавил, что поддержка Международного валютного фонда является очень важной для Украины. Он также поблагодарил учреждению за поддержку в проведении реформ.

О борьбе с коррупцией

! Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения уже вскоре соглашения на уровне персонала (Staff level agreement).

В то же время эксперты МВФ обратили внимание на то, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий. Там призвали украинскую власть немедленная отреагировать на это.

Марченко в США общался с: