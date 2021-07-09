В МВФ оценили прогресс Украины в проведении важных реформ. Во время переговоров сторонам удалось согласовать свои позиции по ряду вопросов.
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Говорится, в частности, о достижении компромисса касательно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ. Марченко подчеркнул, что Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.
Экономическая ситуация в Украине улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ,
– пояснил чиновник.
Министр финансов также добавил, что поддержка Международного валютного фонда является очень важной для Украины. Он также поблагодарил учреждению за поддержку в проведении реформ.
О борьбе с коррупцией
В то же время эксперты МВФ обратили внимание на то, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий. Там призвали украинскую власть немедленная отреагировать на это.
Марченко в США общался с:
- Альфредом Камером – директором Европейского департамента;
- Полом Гилберсом – исполнительным директором МВФ;
- Иванной Владковой-Голлар – главой миссии МВФ в Украине,
- Ваграмом Степаняном – постоянным представителем МВФ в Украине;
- и другими представителями команды Международного валютного фонда.