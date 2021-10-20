Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Сейчас на складах есть примерно 730 тысяч тонн угля.

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По словам Геруса, Министерство энергетики в своих плановых объемах утверждало примерно 3 миллиона тонн угля. Вероятно, это делали с определенным запасом, чтобы к такому показателю "тянулись".

Справка. Минэнерго в августе увеличило плановые показатели накопления угля до 3 миллионов. Это более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего графика.

С углем есть определенная проблема. Оно сейчас едет, его законтрактовали. И из Казахстана есть контракты, морем, из США, Польши,

– заявил председатель комитета парламента.

Герус отметил, что в первую очередь уголь в Украине поставляется из внутренних источников. Это государственные и частные шахты. Также его получают с импортного направления как по морю, так и по железной дороге.

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