Советник руководителя ОПУ и бывший министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал завершение работы миссии МВФ в Украине. По его словам, ситуация абсолютно под контролем украинской власти.

Милованов подчеркнул: между Украиной и МВФ постоянно идет переговорный процесс по согласованию позиций. Поэтому каких-то существенных рисков нет.

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Бывший глава Минэкономики подчеркнул, что сегодня в Украине поддерживают как финансовую, так и макроэкономическую стабильность. В то же время ситуация с бюджетом – нормальная.

Украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ. В то же время, как в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные, в частности, с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными,

– подчеркнул он.

Завершая мысль, Милованов заметил, что каждый отстаивает свою позицию и делает это твердо. Поэтому переговоры занимают время. И это нормально.

"Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и заключается суть переговоров", – подытожил советник руководителя Офиса Президента.

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