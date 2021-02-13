Есть принципиальные вопросы: почему Украина не договорилась с МВФ – объяснение Милованова
Советник руководителя ОПУ и бывший министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал завершение работы миссии МВФ в Украине. По его словам, ситуация абсолютно под контролем украинской власти.
Источник:24 канал
Милованов подчеркнул: между Украиной и МВФ постоянно идет переговорный процесс по согласованию позиций. Поэтому каких-то существенных рисков нет.
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Бывший глава Минэкономики подчеркнул, что сегодня в Украине поддерживают как финансовую, так и макроэкономическую стабильность. В то же время ситуация с бюджетом – нормальная.
Украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ. В то же время, как в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные, в частности, с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными,
– подчеркнул он.
Завершая мысль, Милованов заметил, что каждый отстаивает свою позицию и делает это твердо. Поэтому переговоры занимают время. И это нормально.
"Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и заключается суть переговоров", – подытожил советник руководителя Офиса Президента.
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Что предшествовало этому заявлению
- 13 февраля миссия Международного валютного фонда в Украине завершила свою работу в Украине. Но стороны так и не смогли договориться о пересмотре программы по выделению траншей.
- Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул: для того, чтобы состоялся просмотр программы, Украине нужен больший прогресс. Поэтому дискуссии будут продолжаться.
- Удалось же Украине с МВФ обсудить прогресс во внедрении реформ, усиление управления Нацбанком, а также улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления.
- Кроме того, чиновники обсудили законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и мероприятия в секторе энергетики.
- Сейчас же в Украине действует программа stand-by. Ее МВФ утвердил 9 июня 2020 года. Она была рассчитана на 18 месяцев и предусматривала выделение 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.
- Впоследствии должно было состояться 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Однако график пересмотра нарушили и ее приостановили.
- 21 декабря 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу.
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