Отопительный сезон в Украине, заверил Шмыгаль, пройдет, как следует, даже в случае сильных морозов. Ситуация достаточно напряженная, однако ресурсов хватает.

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Спокойно пройдем и следующий отопительный сезон, – Шмыгаль

"Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Объемы уточняются. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон,

– заявил Шмыгаль.

Относительно того, что "Газпром" не бронирует дополнительных мощностей для транзита, поэтому импорт газа – под угрозой, то Шмыгаль уверяет в "плане Б".

Украина ведет переговоры по альтернативным поставкам

У нас есть план "Б". Во-первых, мы в этом году намерены, и не просто намерение, а подтвержденные цифры по украинской добыче газа, а также ведем переговоры с партнерами по альтернативным импортным поставкам газа,

– добавил глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что в разных случаях правительство будет действовать разными способами – согласно прописанным планам.

До этого США будет способствовать энергетической стабильности и безопасности Украины

Шмыгаль об экономических рисках Украины: коротко

На фоне информации о возможном нападении России на Украину нет угроз украинской национальной экономике.

По словам премьера Шмыгаля, ситуация – стабильная.

Единственным фактором, который может привести к дестабилизации, является информационное давление.

Глава правительства сообщил, что в Украине один из самых высоких золотовалютных запасов – 30 миллиардов и более 100 миллионов долларов на счетах.

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