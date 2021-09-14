Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта. Он предположил, при каких условиях Украина может выйти из программы Международного валютного фонда.

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Кухта: Есть все шансы получить транш

Павел Кухта отметил, что шансы на положительное завершение миссии есть, в то же время они будут зависеть от голосования законодательства относительно Национального антикоррупционного бюро. В целом условия программы выполнены.

Однако есть вещи, за которые эксперты миссии могут зацепиться, если захотят – или начать детально считать бюджет, все ли совпадает, или высказывать претензии по корпоративному управлению, пояснил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития.

"Если миссия МВФ хочет "приколупаться", то они всегда это могут сделать, а если нет – в целом все нормально. Из серьезного осталось еще голосование по антикоррупционному законодательству. Как по мне, имеем все шансы получить транш", – сказал Павел Кухта.

Программа может стать ненужной

В ответ на вопрос о том, может ли Украина уменьшить зависимость от МВФ, Павел Кухта отметил – "для этого есть перспективы". Нужно реализовать соответствующие реформы, то, что фактически заложено в программу – успешно ее выполнить, начать расти в очень быстрых темпах – догонять поляков, чехов по уровню жизни людей.

Конечно, тогда уже Украина сама выйдет из программы, она будет ненужна. Для этого такой парадокс – чтобы выйти из программы МВФ – надо выполнить программу МВФ,

– заявил Кухта.

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Он добавил, что если власть хочет за 5 лет выйти из программы Международного валютного фонда, она должна начать быстро и эффективно ее выполнять. Не получать один транш на полтора года, а 2 – 3 транша за год. Это было бы серьезное изменение ситуации, что позволило бы привлечь инвестиции и создать новые рабочие места, пояснил бывший исполняющий обязанности министра экономразвития.

Кухта о ситуации вокруг программы МВФ: смотрите видео

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