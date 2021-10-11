Есть обнадеживающие сигналы, – директор "А-95" Куюн спрогнозировал цену на топливо
Источник:24 канал
В Украине дорожает бензин и дизтопливо. Однако пока не стоит делать трагических выводов. Есть шансы, что рост стоимости остановится.
Однако в ближайшее время цена еще вырастет в пределах гривны. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.
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"Мы ждем очередной бюллетень Минэкономики. По нашим оценкам, он покажет еще гривну на бензин и дизтопливо. Впоследствии мы увидим это на заправочных станциях", – заверил Куюн.
Долгосрочный прогноз
По словам директора "А-95", именно цена на природный газ стала локомотивом на рост стоимости энергоносителей.
Есть некоторые обнадеживающие сигналы. Например, если цена на газ пойдет вниз существенно. Есть ожидания, что это тоже приведет к охлаждению цен на нефть.
Он пояснил, что цена на нефть выросла сразу после газа, ведь именно она является альтернативой природному газу.
"В Украине сейчас большой спрос на мазут из-за такого дорогого газ. Есть надежда, что удешевление природного газа остановит рост цены на нефть", – подытожил Куюн.
Директор "А-95" о росте цены на топливо: смотрите видео
Цены на топливо: главное
- В Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на топливо.
- Цена литра бензина вырастет с 26,17 гривны до 26,5 гривны.
- Дизельное топливо – с 22,59 гривны до 23,23 гривны за литр.
- В то же время на АЗС стоимость бензина не может превышать 31,50 гривны, а дизтоплива – 30,23 гривны.