Есть обнадеживающие сигналы, – директор "А-95" Куюн спрогнозировал цену на топливо

В Украине дорожает бензин и дизтопливо. Однако пока не стоит делать трагических выводов. Есть шансы, что рост стоимости остановится.

Однако в ближайшее время цена еще вырастет в пределах гривны. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

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"Мы ждем очередной бюллетень Минэкономики. По нашим оценкам, он покажет еще гривну на бензин и дизтопливо. Впоследствии мы увидим это на заправочных станциях", – заверил Куюн.

Долгосрочный прогноз

По словам директора "А-95", именно цена на природный газ стала локомотивом на рост стоимости энергоносителей.

Есть некоторые обнадеживающие сигналы. Например, если цена на газ пойдет вниз существенно. Есть ожидания, что это тоже приведет к охлаждению цен на нефть. Сергей Куюн Директор ООО"Консалтинговая группа А-95"

Он пояснил, что цена на нефть выросла сразу после газа, ведь именно она является альтернативой природному газу.

"В Украине сейчас большой спрос на мазут из-за такого дорогого газ. Есть надежда, что удешевление природного газа остановит рост цены на нефть", – подытожил Куюн.

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