В Минфине рассказали, каким будет падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года. В ведомстве надеются, что несмотря на пандемию этот показатель не опустится ниже 5%.

Украина – в нижней медиане групп пострадавших государств

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что 2020 год был сложный по всем параметрам – не только для Украины, но и для других государств. Об этом Марченко отметил во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, информирует УНИАН.

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Наша страна находится в нижней медиане групп государств, которые пострадали. Есть надежды, что прогноз падения ВВП будет отвечать тем прогнозным показателям, которые мы закладывали в начале года. Это будет менее 5%. Сейчас есть все основания ожидать такую динамику,

- отметил глава Минфина.

Марченко уверен, что несмотря на пандемию, Украина не понесла всех потенциальных убытков.

Обратите внимание! По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%, Однако это при условии, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 значительно не ухудшится и не введут очередной локдаун.

Что говорили о падении ВВП в НБУ

Отметим, что в октябре Национальный банк Украины решил оставить предварительный прогноз по падению ВВП. То есть, 6% в годовом измерении или почти 238,5 миллиарда гривен за год.

При этом относительно следующих лет в НБУ сохраняют оптимизм: в 2021 – 2022 году прогнозируют рост ВВП на уровне 4%.