Президент Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой. Советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко уверяет, что цель этого – создать одинаковые и благоприятные условия для всех для ведения бизнеса.

Устенко считает, что именно олигархи останавливают развитие экономики, ведь им не нужна конкуренция. Таким образом, в экономике остается высокий уровень монополизма.

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Экономика консервировалась из-за олигархата

В моем понимании, если бы не такая консервация, которая проходила в вопросе олигархата, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов,

– подчеркнул Олег Устенко.

Благодаря уменьшению влияния монополий Украина может получить устойчивый рост ВВП. Таким образом, можно будет и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов.

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В Украине – колоссальный уровень теневой экономики

Украина – государство с колоссальным уровнем теневой экономики, который, по разным оценкам, колеблется от 25% до 50%. Это означает, что как минимум около 40– 45 миллиардов долларов находится "в тени" ежегодно,

– пояснил советник главы государства.

Именно высокий уровень экономики питает политическую коррупцию: деньги оказываются за пределами Украины и могут идти даже на финансирование терроризма.

Обратите внимание! По словам Устенко, в собственности государства слишком много компаний, которые являются убыточными, но в то же время их топ-менеджмент получает высокие зарплаты. Поэтому есть потребность в демонополизации и развитии конкуренции.

Необходима приватизация в банковском секторе, – Устенко

Один из приоритетных вопросов – проведение приватизации в банковском секторе. По мнению Устенко, государственные банки, которые ранее были национализированы, нужно продавать. Однако только в случае, если есть эффективный инвестор.

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Это было бы правильным решением не только потому, что вернем средства налогоплательщиков, но и сможем перевернуть отвратительную страницу нашей истории и сможем констатировать, что уже не 50% украинского банковского сектора контролируется государством,

– сказал Устенко.

Советник президента подчеркнул, что государству нечего делать в бизнесе, который со старта заточен под частный сектор. Роль государства иная – в регулировании и создании условий.