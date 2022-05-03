Соответствующий законопроект № 7311-д уже рекомендовал к принятию за основу профильный комитет Верховной Рады, сообщает 24 канал.
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Когда могут принять законопроект
Во вторник, 3 мая, Рада собралась на заседание, в повестке дня которого нет этого законопроекта. Однако в условиях войны неизвестно, когда же состоится следующее заседание. По соображениям безопасности их теперь не анонсируют.
Это поставило желающих привезти себе автомобиль из ЕС в подвешенное состояние – никто не знает, успеет ли купить автомобиль до принятия нового закона, который отменяет нулевую растаможку.
Почему еще есть время ехать за авто
Во-первых, процедура принятия закона достаточно длительная и она не может пройти за один день:
- сначала законопроект должен пройти первое чтение;
- затем доработка в комитете с учетом поправок;
- а тогда еще и получить подпись президента.
Во-вторых, как сообщили разные нардепы, рассмотрение законопроекта пока отложили, и в ближайшее время его не планируют принимать.
Все, кто переживал, что в ближайшее время парламент примет налоговые изменения № 7311, не переживайте. В ближайшее время не примет,
– написал нардеп Ярослав Железняк в своей телеграме.
Другие налоговые изменения
Кроме отмены нулевой растаможки законопроект включает:
- разрешение на временный ввоз в Украину тракторов, грузовиков и спецтехники, которые отвечают критерию Евро-3.
- поднятие ставки военного сбора вдвое – до 3%;
- отмена нормы, освобождающей компании на упрощенной системе от уплаты пошлины и НДС при импорте;
- отмена отсрочки уплаты налогов на 6 месяцев после завершения военного положения;
- возможность получить бюджетное возмещение за январь этого года в ОВГЗ.
Изначально в законопроекте также был предусмотрен возврат акцизов на топливо и НДС в размере 20% вместо 7%. Но от этого решили отказаться.
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