Соответствующий законопроект № 7311-д уже рекомендовал к принятию за основу профильный комитет Верховной Рады, сообщает 24 канал.

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Когда могут принять законопроект

Во вторник, 3 мая, Рада собралась на заседание, в повестке дня которого нет этого законопроекта. Однако в условиях войны неизвестно, когда же состоится следующее заседание. По соображениям безопасности их теперь не анонсируют.

Это поставило желающих привезти себе автомобиль из ЕС в подвешенное состояние – никто не знает, успеет ли купить автомобиль до принятия нового закона, который отменяет нулевую растаможку.

Почему еще есть время ехать за авто

Во-первых, процедура принятия закона достаточно длительная и она не может пройти за один день:

сначала законопроект должен пройти первое чтение;

затем доработка в комитете с учетом поправок;

а тогда еще и получить подпись президента.

Во-вторых, как сообщили разные нардепы, рассмотрение законопроекта пока отложили, и в ближайшее время его не планируют принимать.

Все, кто переживал, что в ближайшее время парламент примет налоговые изменения № 7311, не переживайте. В ближайшее время не примет,

– написал нардеп Ярослав Железняк в своей телеграме.

Другие налоговые изменения

Кроме отмены нулевой растаможки законопроект включает:

разрешение на временный ввоз в Украину тракторов, грузовиков и спецтехники, которые отвечают критерию Евро-3.

поднятие ставки военного сбора вдвое – до 3%;

отмена нормы, освобождающей компании на упрощенной системе от уплаты пошлины и НДС при импорте;

отмена отсрочки уплаты налогов на 6 месяцев после завершения военного положения;

возможность получить бюджетное возмещение за январь этого года в ОВГЗ.

Изначально в законопроекте также был предусмотрен возврат акцизов на топливо и НДС в размере 20% вместо 7%. Но от этого решили отказаться.

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