Еще поборемся, – эксперт назвала препятствия для запуска "Северного потока-2"

Достройку газопровода "Северный поток-2" могут завершить уже в ближайшее время. Однако это не значит, что проект начнет работать.

Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире 24 канала. В частности, для запуска "Северного потока-2" надо пройти очень много процедур.

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Что нужно для запуска газопровода

По словам Бельковой, сейчас Кремль, который фактически имеет в свои руках рычаги влияния через распределение природного газа, увеличивает свои возможности путем того, как в дальнейшем будет использовать имеющиеся маршруты доставки в Европу.

Впрочем, для запуска "Северного потока-2" России нужно осуществить много процедур, наладить сотрудничество со своими поставщиками, а также пройти сертификацию, в соответствии с требованиями законодательства Германии.

По мнению экспертки, сертификация не будет спокойной, так как Польша уже заявила свои права на участие в ней, поскольку является государством Евросоюза.

Страна будет настаивать на том, что сертификация должна состояться в соответствии со всеми нормами Третьего энергопакета, который и на наш взгляд, и польских коллег фактически не выполняется так называемым будущим оператором этого проекта, поэтому еще поборемся,

– отметила Белькова.

Германия 18 августа назначила уполномоченного по транзиту газа по Украине. Должность будет занимать Георг Вальдерзее.

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Белькова рассказала о запуске "Северного потока-2": смотрите видео

"Северный поток-2": кратко