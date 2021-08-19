Об этом рассказала директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире 24 канала. В частности, для запуска "Северного потока-2" надо пройти очень много процедур.
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Что нужно для запуска газопровода
По словам Бельковой, сейчас Кремль, который фактически имеет в свои руках рычаги влияния через распределение природного газа, увеличивает свои возможности путем того, как в дальнейшем будет использовать имеющиеся маршруты доставки в Европу.
Впрочем, для запуска "Северного потока-2" России нужно осуществить много процедур, наладить сотрудничество со своими поставщиками, а также пройти сертификацию, в соответствии с требованиями законодательства Германии.
По мнению экспертки, сертификация не будет спокойной, так как Польша уже заявила свои права на участие в ней, поскольку является государством Евросоюза.
Страна будет настаивать на том, что сертификация должна состояться в соответствии со всеми нормами Третьего энергопакета, который и на наш взгляд, и польских коллег фактически не выполняется так называемым будущим оператором этого проекта, поэтому еще поборемся,
– отметила Белькова.
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Белькова рассказала о запуске "Северного потока-2": смотрите видео
"Северный поток-2": кратко
- Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля заключили соглашение по "Северному потоку-2". Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- МИД Украины направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения. Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.
- Российская компания "Газпром" прокомментировала договор США и Германии. В корпорации считают достигнутые договоренности декларативными и не несущими юридических обязательств.
- По данным немецких СМИ, завершение строительства "Северного потока-2" запланировано на 23 августа. Федеральное правительство Германии этот вопрос не комментирует.