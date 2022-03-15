Последние закупки

Правда, у Equinor еще заключены контракты до войны России против Украины. По ним, компания еще получит 4 нефтяных груза в марте:

два груза компания продаст клиентам в Азии;

третий груз нефти будет доставлен в хранилище;

четвертый – на нефтеперерабатывающий завод Монгстад ​​в Норвегии.

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В компании подчеркнули, что получение этих грузов не противоречит санкциям. Но новых контрактов с Россией не будет.

Нефтяные проблемы России

Для России очень важны продажи нефти и газа, ведь вместе они составляют более половины экспорта. Но мир начинает бойкотировать российские энергоресурсы. Так, на них уже полностью отказались США, Великобритания, Канада и Австралия. Европа также готовится к постепенному отказу от российских нефти, газа и угля.

Недавно должен был состояться тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals. Но его признали несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение .