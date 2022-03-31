Еще один швейцарский банк помогает россиянам обходить санкции

Швейцарский банк CIM Banque открывает россиянам карты Visa и Mastercard. Это уже второй банк, который в обход санкций помогает создавать интернет-карты и открывать счета населению страны-агрессора.

CIM Banque помогает россиянам обходить санкции

С помощью банка CIM Banque россияне могут обходить санкции, когда уезжают за границу. Об этом сообщили журналисты "Схем".

Обратите внимание После расследования "Схем" швейцарский банк прекратил выдачу карт Visa и Mastercard россиянам

Какие услуги предлагает CIM Banque

Напомним! Из-за полномасштабной войны России на территории Украины платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении операций на территории страны-агрессора . Следовательно трансграничные операции перестали быть для них доступными.

Швейцарский банк предлагает российским гражданам возможность открыть мультивалютный счет и оформлять виртуальные и пластиковые карты международных платежных систем Visa и Mastercard.

Журналисты "Схем" обратились в банк под видом клиентов и получили от менеджера CIM Banque Екатерины письменное подтверждение возможности открыть вышеупомянутую карточку. Она также сообщила, что карту Visa и Mastercard можно оформить не только виртуальную, но физическую – и ее можно будет пополнять через интернет-банкинг или через оператора.

Как IM Banque помогает обходить санкции и создает карты

Для того, чтобы обойти санкции и создать карту платежной системы Visa или Mastercard, нужно не так много всего:

копия загранпаспорта,

справка с места жительства,

налоговый номер.

После этого надо перечислить первый депозит в размере 5 тысяч долларов, евро или швейцарских франков, далее будет проведена видеоконференция. Рассмотрение документов, сообщили в CIM Banque, длится от 3 до 5 дней.

В то время, как Швейцария вводит новые санкции в отношении России, обидно, что все же находятся компании, которые, очевидно, не считают целесообразным придерживаться их. Напомним, что дополнительные ограничения Швейцарии вступили в силу еще 25 марта, больше об этом – читайте здесь.

Что известно о CIM Banque

CIM Banque – это частный швейцарский банк, основанный Франческо Синьорио (Francesco Signorio) в 1990 году со штаб-квартирой в Женеве. В швейцарском реестре Francesco Signoriо указан, как директор банка, а среди менеджмента есть русские фамилии. Банк имеет свою страницу также и на русском языке.

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