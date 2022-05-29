Еще один шаг к дефолту: выплаты по российским облигациям не дошли до инвесторов, – СМИ

Россия уверенно идет к дефолту. Очередным "успехом" в этом направлении стало то, что выплаты по российским государственным облигациям не поступили вовремя на счета иностранных инвесторов.

Речь идет об обязательных выплатах по облигациям "Россия-2026" и "Россия-2036". Если деньги так и не появятся на счетах зарубежных вкладчиков в течение следующих 30 календарных дней, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт .

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Россия все ближе к дефолту

27 мая было предельным сроком уплаты страной-агрессорой финансовых обязательств по государственным облигациям "Россия-2026" и "Россия-2036" - 71,25 миллиона и 26,5 миллиона евро соответственно.

Однако, по состоянию на завершение банковского дня, деньги так и не поступили иностранным инвесторам . Национальный расчетный депозитарий (НРД), куда Министерство финансов России перечислило деньги по выплатам, заявил вечером 27 мая, что средства на осуществление выплат были сняты со счетов.

При этом Минфин страны-агрессорки настаивает, что выполнил свои финансовые обязательства перед зарубежными инвесторами, перечислив средства в Национальный расчетный депозитарий.

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К слову, как пишет издание Bloomberg, именно НРД является зарегистрированным владельцем облигаций, и Россия может использовать этот факт как "аргумент", который она избежала дефолта , даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов.

Напомним, что дефолт по внешним финансовым обязательствам начал еще больше угрожать России, с тех пор как Соединенные Штаты Америки приняли решение не продлевать лицензию , позволявшую Кремлю осуществлять выплаты по своему государственному долгу в долларах, несмотря на введение против страны-агрессорки санкции.

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