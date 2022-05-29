Речь идет об обязательных выплатах по облигациям "Россия-2026" и "Россия-2036". Если деньги так и не появятся на счетах зарубежных вкладчиков в течение следующих 30 календарных дней, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

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Россия все ближе к дефолту

27 мая было предельным сроком уплаты страной-агрессором финансовых обязательств по государственным облигациям "Россия-2026" и "Россия-2036" – 71,25 миллиона и 26,5 миллиона евро соответственно.

Однако, по состоянию на завершение банковского дня, деньги так и не поступили иностранным инвесторам. Национальный расчетный депозитарий (НРД), куда Министерство финансов России перечислило деньги по выплатам, заявил вечером 27 мая, что средства на осуществление выплат были сняты со счетов.

При этом Минфин страны-агрессора настаивает, что выполнил свои финансовые обязательства перед зарубежными инвесторами, перечислив средства в Национальный расчетный депозитарий.

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К слову, как пишет издание Bloomberg, именно НРД является зарегистрированным владельцем облигаций, и Россия может использовать этот факт как "аргумент", что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов.

Напомним, что дефолт по внешним финансовым обязательствам начал еще больше угрожать России, с тех пор как Соединенные Штаты Америки приняли решение не продлевать лицензию, позволявшую Кремлю осуществлять выплаты по своему государственному долгу в долларах, несмотря на введение против страны-агрессора санкций.

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