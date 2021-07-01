Разделяет позицию коллег: еще один руководитель департамента покидает НБУ
Источник:фейсбук Виталия Ваврищука
Из НБУ увольняется директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Он заявил, что полностью разделяет позицию Александра Бевза.
Виталий Ваврищук написал об этом на странице в фейсбуке. Он также опубликовал сообщение от 30 июня руководителя директора департамента лицензирования Александра Бевза.
К теме Мы не можем больше работать, – Бевз об увольнении руководителей департамента НБУ
Из НБУ уходит еще один руководитель
Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ сходятся с соображениями Александра Бевза,
– написал Ваврищук.
Он полностью разделяет высказанную Бевзом позицию. Виталий Ваврищук написал, что сообщил коллегам о завершении работы в НБУ.
"Сроки обговорю с новым заместителем председателя НБУ – куратором департамента финансовой стабильности", – заявил директор департамента.
Увольнения из НБУ: что известно
- 30 июня об увольнении из НБУ заявила команда руководителей департамента лицензирования. Заявления об увольнении подали руководству НБУ сразу 9 работников.
- Руководитель департамента Александр Бевз сказал, – причина в том, что НБУ далеко отошел от стандартов.
- Депутат от "Слуги народа" и председатель финансового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что им "жизненного опыта не хватает, чтобы решать отношения со своим руководством непосредственно без привлечения общественности".
- Сам Александр Бевз заявил, что "после ряда событий поняли, что не можем больше работать, если у нашего руководства иное видение по многим вопросам".
- Александр Бевз проработал в НБУ со своей командой более 5 лет.