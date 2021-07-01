Виталий Ваврищук написал об этом на странице в фейсбуке. Он также опубликовал сообщение от 30 июня руководителя директора департамента лицензирования Александра Бевза.

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Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ сходятся с соображениями Александра Бевза,

– написал Ваврищук.

Он полностью разделяет высказанную Бевзом позицию. Виталий Ваврищук написал, что сообщил коллегам о завершении работы в НБУ.

"Сроки обговорю с новым заместителем председателя НБУ – куратором департамента финансовой стабильности", – заявил директор департамента.

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