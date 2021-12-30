Еще один банк начал открывать карточки в рамках "єПідтримки"

Получить 1000 гривен за полную вакцинацию от коронавируса можно еще через один банк. Карточки в рамках программы "єПідтримка" начал открывать и "Райффайзен Банк".

Эмиссию карт "єПідтримки" банк начал 29 декабря. Именно на эти карты в течение 10 дней должны поступать деньги.

Ранее Начались выплаты "вакцинационной тысячи" через Приватбанк, "Ощадбанк " и "Укргазбанк"

Карточки для получения 1000 гривен можно получить в 7 банках

"Райффайзен Банк" стал седьмым банком, выпускающим такие карты. Оформить карту можно двумя способами – обратившись в ближайшее отделение или онлайн.

После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1000 гривен в приложении "Дія",

– уточнили в банке.

Кто может получить деньги:

совершеннолетние граждане Украины;

кто имеет полный курс вакцинации;

сформировали "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";

оформили специальную банковскую карточку "єПідтримка".

Деньги, которые поступят на эту карту, можно потратить на следующие категории: транспорт, театры, книги, занятия спортом, музеи.

Участие в программе "єПідтримка", кроме "Райффайзен Банка", принимают Monobank, "Альфа-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

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Что известно о так называемой "вакцинальной тысяче":

О том, что за вакцинацию будут выплачивать 1000 гривен президент Зеленский анонсировал 15 ноября.

Пилотный проект в приложении "Дія" стартовал 13 декабря, а официально – уже с 19 декабря.

Средства на карты должны поступить в течение 10 рабочих дней со дня старта программы.

Смотрите видео о том, как украинцы тратят тысячу гривен за вакцинацию: