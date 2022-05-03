Еще больше российских банков отключат от SWIFT, – Боррель
Источник:Swissinfo
Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Он будет включать в себя выход большего количества российских банков из международной системы быстрых финансовых операций SWIFT, а также ограничения в энергетическом секторе.
Об этом рассказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник, сообщает швейцарское издание Swissinfo. По данным иностранных дипломатических источников, самый крупный российский банк войдет в санкционный список.
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На пресс-конференции в Панаме европейский дипломат заверил, что новые санкционные ограничения коснутся банковского сектора России.
В банковском секторе будет больше российских банков, которые выйдут из стремительной системы,
– уточнил он.
Напомним, что ранее ЕС отключил от системы SWIFT 7 российских банков: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".
Сам же Жозеп Боррель избегал уточнять, какие банки войдут в шестой санкционный список. Однако несколько европейских дипломатических источников указали, что туда войдет крупнейший российский банк "Сбербанк", занимающий 37% рынка.
Напомним, что в начале военного вторжения России на территорию Украины российский Сбербанк объявил о решении уйти с европейского рынка после "аномального оттока денежных средств". В частности, один из высокопоставленных собеседников издания Politico ожидает, что ЕС поставит прицел на все российские финансовые учреждения, в том числе и на "Газпромбанк".
Также представитель ЕС подчеркнул, что вторым рычагом, на который будет давить мир, станет российская энергетика.
"А в энергетике мы работаем над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоносителей из России, особенно по нефти", – добавил Боррель.
По его словам, Европа не вступает в военные действия на территории Украины, потому что есть страх расширения границ войны. Однако Союз стремится поддержать наше государство в борьбе с террористическим Кремлем посредством экономических санкций. Более того, все больше и больше стран принимают решение поставлять оружие украинским защитникам.
К слову, Жозеп Боррель находится в Панама-Сити, где 3 апреля вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна примет участие во встрече, посвященной последствиям российско-украинского конфликта в регионе.
Ранее сообщалось, что советник главы ОП Украины Михаил Подоляк подчеркнул: дальнейшая судьба Москвы – тотальная экономическая изоляция. По его словам, два месяца войны показало, что нет ничего невозможного: отключение России от SWIFT, предоставление тяжелого оружия Украине.
Какие еще санкции следует ожидать в шестом пакете:
- Нефтяное эмбарго: запрет на импорт российской нефти, скорее всего, будет касаться только конкретных видов и способов доставки – с помощью судоходства или трубопроводов. По словам Ермака, импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца года. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил это утверждение.
- Пропагандистская машина Кремля: некоторые страны, в частности балтийские, также настаивают на добавлении в пакет ограничений, направленных на борьбу против российской пропаганды.
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