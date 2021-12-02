Еще 19 миллиардов: Рада выделила из госбюджета дополнительные деньги на дороги

2 декабря 2021 , 20:21
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Источник:

"Экономическая правда"

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2021. В законе предусмотрено увеличение доходов и расходов бюджета, из которых более 19 миллиардов гривен пойдут на дороги.

За принятие законопроекта №6298, которым внесли изменения в госбюджет-2021, проголосовали 242 народных депутата.

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Сначала на автодорогу планировали дать 1 миллиард

Сначала в законопроекте говорилось об увеличении доходов госбюджета на 2,5 миллиарда гривен.

Из этих денег 1 миллиард планировали направить Укравтодору на программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Ко второму чтению финансирование выросло

Впоследствии доходы и расходы увеличили на 48,65 миллиарда гривен. Из общей суммы 19,25 миллиарда пойдут Укравтодору по бюджетной программе.

На что еще направят почти 50 миллиардов

  • 26,9 миллиарда гривен направили на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах;
  • 165 миллионов гривен – в поддержку сельхозпроизводителей;
  • 1,56 миллиарда гривен – Минобороны на оплату труда;
  • 512,2 миллиона гривен – на дополнительную дотацию местным бюджетам на проведение расчетов в течение отопительного периода за коммунальные услуги и энергоносители для бюджетных учреждений;
  • 354,39 миллиона гривен – на субвенцию местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры;
  • 595 миллионов гривен – на выплату зарплат сотрудникам МВД;
  • 100 миллионов гривен – на субвенцию на приобретение коммунальной техники.
Автор: Наталія Пристанська