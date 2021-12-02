За принятие законопроекта №6298, которым внесли изменения в госбюджет-2021, проголосовали 242 народных депутата.

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Сначала на автодорогу планировали дать 1 миллиард

Сначала в законопроекте говорилось об увеличении доходов госбюджета на 2,5 миллиарда гривен.

Из этих денег 1 миллиард планировали направить Укравтодору на программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Ко второму чтению финансирование выросло

Впоследствии доходы и расходы увеличили на 48,65 миллиарда гривен. Из общей суммы 19,25 миллиарда пойдут Укравтодору по бюджетной программе.

На что еще направят почти 50 миллиардов