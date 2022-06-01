Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, ссылаясь на The Wall Street Journal.

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По его словам, этот запрет является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния Европейского Союза, которым блок располагает, чтобы нанести ущерб российской экономике.

Теперь для России будет проблематичным продавать нефть в Азию, потому что именно европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью.

– отметил Ермак.

Глава Офиса Президента также сообщил, что ЕС и Великобритания договариваются о запрете на страхование танкеров с российской нефтью.

Шестой пакет санкций против России: что известно

Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение "Сбербанка" России от системы SWIFT.

Под санкции попадает нефть, поставляемая морем. Евросоюз решил оставить возможным импорт нефтепроводом "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России.

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России и сокращает огромный источник финансирования ее военной машины.

Владимир Зеленский выразил благодарность представителям стран-членов Евросоюза за согласование нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что это существенно ударит по экономике врага.

Советник председателя правления "Нафтогаза" Светлана Залищук сообщила, что с введением шестого пакета санкций ЕС уменьшит закупку российской нефти на 75%, а к концу 2022 года – до 90%. Она считает, что кризис в России будет уже к концу 2022 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, инициатор введения шестого пакета санкций, заявила, что Евросоюз надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.

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