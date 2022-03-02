ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию

С 12 марта Евросоюз вводит запрет на ввоз банкнот в Россию. Это еще один шаг к изоляции России.

ЕС запрещает продавать, выставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию или направлять их любыми способом для использования на территории России.

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Запрет касается физических и юридических лиц, а также организаций и государственных органов, в том числе правительства и Центробанка.

Кого не касается запрет

Лица с дипломатическим иммунитетом могут ввозить евро банкноты, необходимые для финансирования работы в посольства, консульства или представительства международных организаций на территории России.

могут ввозить евро банкноты, необходимые для финансирования работы в посольства, консульства или представительства международных организаций на территории России. Частные лица (не россияне), которые путешествуют в Россию, тоже могут брать с собой евро.

Соответствующее решение ограничит приток валюты в Россию и еще больше обвалит рубль. Так как Центробанк итак имеет ограниченные возможности вмешиваться в валютный рынок, поскольку США, Европа, Великобритания и Япония заморозили часть находившихся в электронном виде золотовалютных резервов России. Теперь России еще и обрезают доступ к наличным.

Напомним, что 7 российских банков в ближайшее время отключат от системы SWIFT. Тем не менее, Украина продолжит убеждать партнеров отключить от этой сети всю Россию.

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