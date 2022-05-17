ЕС запретил компаниям платить за газ рублями

Еврокомиссия продолжает настаивать на том, что оплата за газ рублями будет нарушением санкций. Но при этом не оформляет этот запрет на бумаге.

Европейская комиссия заявила, что компании не должны удовлетворять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа.

Обратите внимание Страховка для криптотрейдера: что такое опционы и как на них заработать

Соответствующую позицию высказал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, открытие счета в рублях выходит за рамки рекомендаций и будет являться нарушением санкций.

Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям,

– сказал Мамер.

Как действуют европейские компании

Поставки сочтут оплаченными после того, как компании проведут оплату в долларах или евро. Ведь санкции не запрещают компаниям открывать банковские счета в назначенном банке для платежей по контрактам на поставку газа. Но это должны делать в валюте, указанной в контракте.

Однако не все компании слушаются указаний Еврокомиссии. По данным Bloomberg, 4 европейских компании уже заплатили за российский газ рублями. Еще 20 компаний открыли рублевые счета, а 14 клиентов попросили предоставить им документы, необходимые для открытия счета.

Проблема в том, что ЕС не выдал письменный запрет на открытие счета в рублях, где предусмотрены последствия нарушения запрета. С другой стороны, Россия шантажирует – уже отключила Польшу и Болгарию от газа за их отказ платить рублями.

Важно – Запад готовит новую помощь Украине: смотрите видео