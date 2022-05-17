Европейская комиссия заявила, что компании не должны удовлетворять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа.
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Соответствующую позицию высказал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, открытие счета в рублях выходит за рамки рекомендаций и будет являться нарушением санкций.
Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям,
– сказал Мамер.
Как действуют европейские компании
Поставки сочтут оплаченными после того, как компании проведут оплату в долларах или евро. Ведь санкции не запрещают компаниям открывать банковские счета в назначенном банке для платежей по контрактам на поставку газа. Но это должны делать в валюте, указанной в контракте.
Однако не все компании слушаются указаний Еврокомиссии. По данным Bloomberg, 4 европейских компании уже заплатили за российский газ рублями. Еще 20 компаний открыли рублевые счета, а 14 клиентов попросили предоставить им документы, необходимые для открытия счета.
Проблема в том, что ЕС не выдал письменный запрет на открытие счета в рублях, где предусмотрены последствия нарушения запрета. С другой стороны, Россия шантажирует – уже отключила Польшу и Болгарию от газа за их отказ платить рублями.
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