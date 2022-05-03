В частности, ЕС обдумывает поставки сжиженного природного газа из Нигерии, Сенегала и Анголы.

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ЕС отворачивается от России

Согласно документу, который Еврокомиссия может принять в конце мая, ЕС планирует:

увеличить импорт СПГ (сжиженного природного газа) на 50 миллиардов кубометров в год;

увеличить отгрузку трубопроводного газа из других стран на 10 млрд кубометров в год;

наладить импорт 10 миллионов тонн возобновляемого водорода ежегодно до 2030 года, чтобы частично заменить им газ.

Первые договоренности

Европа объявила об амбициозных планах снизить поставки из России почти на две трети уже в 2022 году. Для этого ЕС заручился поддержкой партнеров:

дополнительные 15 миллиардов кубометров СПГ ЕС получит от Соединенных Штатов уже в этом году;

также в этом году в ЕС будут поставлять сжиженный газ Египет и Израиль;

ожидается удвоение поставок газа из Азербайджана до 20 млрд кубометров в год.

Япония и Южная Корея уже выслали СПГ Европе.

Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, и как Алжир, так и Азербайджан заявили о своей готовности сделать это.

– говорится в проекте документа.

Отметим, что Европа очень зависима от российского газа. В 2021 году она импортировала 155 миллиардов кубометров почти за 40 миллиардов долларов. Больше российского газа импортируют Германия и Италия. Однако пока газовое эмбарго не находится на повестке дня в ЕС. В настоящее время обсуждается нефтяное эмбарго, против которого выступают Венгрия и Словакия.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

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