ЕС выделяет Украине дополнительные 205 миллионов евро на гумпомощь

Европейский Союз объявил о том, что дополнительно выделит Украине 205 миллионов евро на гуманитарную помощь после того, как еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Киевщину сегодня, 9 июня.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями приехал в Украину в связи с ростом гуманитарных потребностей нашего государства. Он должен помочь в координации кризисного реагирования ЕС на месте.

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После выделения очередных 205 миллионов евро общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на полномасштабное вторжение России составляет 348 миллионов евро.

Более 100 дней мы являлись свидетелями ненужных страданий и многочисленных нарушений международного гуманитарного права. В этот кризисный момент наш долг – поддержать самых уязвимых,

– сказал Ленарчич.

По его словам, в ЕС быстро реагируют и расширяют свое присутствие в Украине. Благодаря этому финансирование люди, нуждающиеся в резинопомощи, получают еду, воду, медицинские услуги, жилье, защиту и денежную поддержку.

"Мы также тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы помощь, оказываемая странами-членами ЕС, отвечала постоянно меняющимся потребностям. Мы доставили украинцам миллионы вещей первой необходимости и готовы поддерживать Украине столько, сколько будет нужно", - добавил еврокомиссар.

Гуманитарная помощь от ЕС

Помимо финансовой гуманитарной помощи Европейский Союз мобилизует все возможные ресурсы, чтобы оказать Украине соответствующую поддержку. В частности, все 27 стран-членов совместно с Турцией, Норвегией и Северной Македонией предоставили Украине более 38 тысяч тонн помощи на общую сумму 373 миллиона евро. Сюда входят:

аптечки первой помощи,

продукты питания,

защитная одежда,

стратегическое оборудование – пожарные машины, мобильные госпитали и энергоносители.

Чтобы осуществить эту масштабную гуманитарную операцию, в Польше, Румынии и Словакии организовали логистические центры для ускорения снабжения. Кроме того, 2 состава гумпомощи, которые финансирует ЕС, создали непосредственно в Украине.

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