В ведомстве сообщили, что первый транш составит 600 миллионов евро. Однако сначала решение Еврокомиссии должны поддержать Совет Европейского Союза и Европейский парламент.

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Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что Украина благодарна европейским партнерам за поддержку, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность нашего государства.

Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС, а также доверия к нашей стране и эффективному сотрудничеству в последние годы,

– подчеркнул он.

Средства макрофинансовой помощи будут направлены на поддержание финансовой устойчивости.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский поблагодарил Европейскую Комиссию за решение выделить Украине дополнительные 1,2 миллиарда евро помощи.

Помощь Украине: что известно

В конце 2021 года Соединенные Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи.

Канада приняла решение оказать Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.

Дания в рамках помощи предоставит Украине более 20 миллионов евро для усиления безопасности.

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