ЕС уже готовит 4 пакета санкций против России, – Кулеба
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Россия уже ощущает разрушительные последствия санкций, которые мир наложил на нее из-за циничного нападения на Украину. Теперь ЕС готовит 4 пакета санкций.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, каток все плотнее и плотнее накрывает Россию.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Борьба на дипломатическом фронте
Однако есть 2 вопроса, над которыми Украина продолжает активно работать.
- Санкции должны оставаться системными, то есть нельзя остановиться в их принятии. Именно поэтому Украина призывает к дальнейшему введению санкций.
- Глубина проникания санкций. То есть, нужно внедрять не только очевидные санкции (отключение от SWIFT, замораживание активов), но и искать те, которые не лежат на поверхности.
Мы вчера проанализировали, что можно сделать. Копнули поверьте мне очень глубоко и с сегодняшнего дня начинаем работу с партнерами для того, чтобы санкции, которые они будут применять, проникали в самое сердце российской экономики и в самое сердце путинского режима.
– заявил Кулеба.
Министр также добавил, что Россия сейчас ищет обходные пути и нашла 3 страны, с которыми пытается обойти санкции.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!