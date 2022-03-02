Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, каток все плотнее и плотнее накрывает Россию.

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Борьба на дипломатическом фронте

Однако есть 2 вопроса, над которыми Украина продолжает активно работать.

Санкции должны оставаться системными , то есть нельзя остановиться в их принятии. Именно поэтому Украина призывает к дальнейшему введению санкций.

, то есть нельзя остановиться в их принятии. Именно поэтому Украина призывает к дальнейшему введению санкций. Глубина проникания санкций. То есть, нужно внедрять не только очевидные санкции (отключение от SWIFT, замораживание активов), но и искать те, которые не лежат на поверхности.

Мы вчера проанализировали, что можно сделать. Копнули поверьте мне очень глубоко и с сегодняшнего дня начинаем работу с партнерами для того, чтобы санкции, которые они будут применять, проникали в самое сердце российской экономики и в самое сердце путинского режима.

– заявил Кулеба.

Министр также добавил, что Россия сейчас ищет обходные пути и нашла 3 страны, с которыми пытается обойти санкции.

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