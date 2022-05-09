Об этом заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, поскольку сейчас ЕС обсуждает, как заставить Россию заплатить за последствия войны в Украине.

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Российские активы нужно арестовать

Боррель привел пример США, которые арестовали активы центрального банка Афганистана на миллиарды долларов и направили их на гуманитарные нужды и помощь жертвам терроризма.

Представитель ЕС считает, что логично было бы сделать то же самое с валютными резервами России.

Я был бы очень "за", потому что это логично. У нас деньги в кармане, и кто-то должен мне объяснить, почему это подходит для афганских денег, а для российских – нет. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по внешней политике

ЕС, США и другие страны в начале полномасштабной войны заморозили валютные резервы центробанка России на сотни миллиардов долларов. Россия заявила, что заморозили 300 миллиардов долларов из более чем 600 миллиардов долларов.

Когда Украине передадут деньги

Пока никаких шагов в направлении передачи Украине замороженных российских активов не было. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что это необходимо делать совместно со всеми союзниками. И, вероятно, придется принимать дополнительные законы.

Украине для восстановления нужны сотни миллиардов евро, обеспечение значительной части которой ляжет на Евросоюз. Помощь в размере 6,5 миллиарда долларов, которые удалось собрать на недавней конференции в Польше, Боррель называет лишь каплей воды в океане.

Это один из важнейших политических вопросов на столе: кто будет платить за восстановление Украины?,

– сказал Боррель.

Президент США Джо Байден предложил продать арестованные активы олигархов, чтобы помочь восстановить Украину. Такую же идею высказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Сейчас исследуют, как это сделать по закону.

Украина рассчитывает, что международные партнеры помогут конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.

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