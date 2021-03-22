ЕС создает фонд мира на 5 миллиардов евро: кто получит помощь
Европейский Союз согласовал создание отдельного фонда мира (EPF). Его будут наполнять взносами членов ЕС, а общий объем составит 5 миллиардов евро.
Источник:Совет ЕС
Кому направят помощь
Деньги выделят для помощи странам-партнерам. Их направят на укрепление ситуации с безопасностью.
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Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. Уже созданы необходимые финансовые инструменты,
– заявил глава МИД Португалии Аугусто Силва Сантос.
Он добавил: "Европейский фонд мира позволит нам предоставить ощутимую поддержку странам-партнерам в решении общих проблем безопасности".
Что известно о фонде ЕС
5 миллиардов евро рассчитаны на работу фонда в период 2021 – 2027 годов.
Его конечная цель – повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир, укреплять международную стабильность и безопасность.
Да, деньги будут выделять странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.
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