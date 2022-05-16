ЕС сегодня может не разблокировать эмбарго против России, потому что есть серьезные разногласия

В Евросоюзе не уверены, что 16 мая министрам иностранных дел удастся договориться о введении нефтяного эмбарго. Позиции выступающих против этого стран – достаточно жесткие.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель перед встречей Совета ЕС по внешним делам. Однако Боррель заверил – для эмбарго на российскую нефть приложат максимум усилий.

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Не могу заверить, что эмбарго разблокируют, – Боррель

Я не могу заверить, что это (разблокировка нефтяного эмбарго – 24 канал) произойдет, потому что позиции очень сильные. Но я думаю, что мы понимаем частные ситуации отдельных стран-членов и все из нас прилагают усилия, чтобы выступать единым фронтом против России. Я думаю, что нам удастся это сделать,

– объяснил Боррель.

Верховный представитель ЕС отметил, что ситуация в странах Европы отличается. Некоторые государства не имеют выхода к морю, так что не могут получать нефть танкерами. Именно поэтому их зависимость от российского нефтепровода так значительна.

Мир столкнулся с продовольственным кризисом

Вторжение России в Украину повлекло много вызовов перед миром. Один из самых сложных – возможный продовольственный кризис. Ведь в Украине заблокированы поставки зерна. С главой МИД Канады Мелани Жюли Боррель надеется обсудить шаги по преодолению последствий кризиса и усилению санкционного давления против России.

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В Германии заявили, что станут независимы от российского угля и нефти уже в течение 2022 года.

Самым большим противником введения эмбарго остается Венгрия. СМИ пишут, что правительство Орбана требует от ЕС до 750 миллионов евро.

По информации СМИ, в Брюсселе думают, не обрезать ли 6-й санкционный пакет и подождать с запретом на российскую нефть.

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