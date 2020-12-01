В Евросоюзе сообщили, что в Украине до сих пор не приняли ряд важных законопроектов в сфере транспорта. Также в Брюсселе охрактеризовали финансовое состояние Укрзализныци как критическое.

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Документ опубликовали 1 декабря, информирует "Экономическая правда".

Читайте также 100 новых вагонов: в бюджете-2021 заложили средства на обновление Укрзализныци

Финансовое состояние нереформированной компании Укрзализныця остается критическим,

– написали в отчете.

Украина до сих пор не приняла ряд законопроектов по транспорту

В Евросоюзе отметили, что в Украине до сих пор не приняли важные документы об открытии рынков. Речь идет о внутреннем водном транспорте, железной дороге, опасных грузах, мультимодальных перевозках. Раскритиковали в Брюсселе и выполнение Национальной транспортной стратегии и реформирование инфраструктурных проектов.

В Укрзализныце проверяли региональные филиалы

Отметим, что ранее в Укрзализныце осуществили проверки региональных филиалов. Нарушений выявили по меньшей мере на 8,5 миллиона гривен. Ответственных обещают привлечь к ответственности, расследованием занимается НАБУ.

Важно! По итогам 2020 года в Укрзализныце примерно подсчитали убытки из-за пандемии. Их сумма колоссальная – 12-14 миллиардов гривен.