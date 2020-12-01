Состояние – критическое: в ЕС рассказали о финансовых делах Укрзализныци
В Евросоюзе сообщили, что в Украине до сих пор не приняли ряд важных законопроектов в сфере транспорта. Также в Брюсселе охрактеризовали финансовое состояние Укрзализныци как критическое.
Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Документ опубликовали 1 декабря, информирует "Экономическая правда".
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Финансовое состояние нереформированной компании Укрзализныця остается критическим,
– написали в отчете.
Украина до сих пор не приняла ряд законопроектов по транспорту
В Евросоюзе отметили, что в Украине до сих пор не приняли важные документы об открытии рынков. Речь идет о внутреннем водном транспорте, железной дороге, опасных грузах, мультимодальных перевозках. Раскритиковали в Брюсселе и выполнение Национальной транспортной стратегии и реформирование инфраструктурных проектов.
В Укрзализныце проверяли региональные филиалы
Отметим, что ранее в Укрзализныце осуществили проверки региональных филиалов. Нарушений выявили по меньшей мере на 8,5 миллиона гривен. Ответственных обещают привлечь к ответственности, расследованием занимается НАБУ.
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