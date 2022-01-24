Это касается не только торговых связей, но и инвестиций, напоминают эксперты и аналитики издания Bloomberg. Показательны, по их мнению, санкции 2014 года, после вторжения в Крым. Ведь за них расплачивался Евросоюз, а не США.

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Чего боится ЕС

Главное опасение ЕС, что война может перекрыть поставки газа посреди зимы, когда он больше всего необходим, считают эксперты. Также напомним, что инфляционное давление является одной из причин роста цен на энергоносители. США, в свою очередь, является нетто-экспортером энергоносителей, в то время как ЕС полагается на импорт, а Россия является для них первым поставщиком не только нефти, но и газа.

Несмотря на то, что Байден предупреждает, что российские вооруженные силы могут приступить к действию, лидеры ЕС тянут время, отмечает издание Bloomberg. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что санкции имеют наилучший эффект, если они эффективны.

Речь идет о санкциях, которые направлены не против себя, а против России,

– отметила она.

Управляющий фондом Aberdeen Asset Management в Лондоне Виктор Сабо считает, что Россия хорошо подготовлена ​​к любым санкциям, поскольку предприняла шаги, чтобы обезопасить себя от мер, которые могут ввести США.

Какие санкции может ввести Европа и США

Главный экономист ING Bank Eurasia Дмитрий Долгин считает, что США и их союзники могут ударить по России с помощью:

санкций в отношении невоенных технологий или блокирования доступа компаний к иностранному финансированию;

запрета на покупку западными фондами государственного долга, что обойдется России в 10 миллиардов долларов в год;

ввести задним числом запрета на иностранное участие в местных государственных долгах, будет стоить 60 миллиардов долларов;

Прекращение доступа к платежной системе SWIFT, в результате чего России будет гораздо сложнее собирать платежи по экспорту на 535 миллиардов долларов в год.

Напомним , что в результате отключения России от международной платежной системы SWIFT на страну-агрессора может ожидать экономический коллапс. Так, например, после включения Ирана в 2012 году страна оказалась под угрозой глубокой стагфляции.

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Европейские инвестиции в Россию

За последние годы также увеличился разрыв между американскими и европейскими инвестициями в Россию, ведь первые инвестируют гораздо больше. Следует отметить, что Россия является одним из крупнейших экспортеров алюминия, никеля, стали и удобрений.

Примечательно, что в России работают Ikea, Volkswagen и пивоваренная компания Carlsberg A/S. Также итальянский UniCredit SpA присматривается к покупке российского банка, что может сделать его крупнейшим иностранным банком в стране – больше, чем Societe Generale и австрийский Raiffeisen.

Войска России у границы с Украиной: что следует знать

Еще в конце октября 2021 года появились сообщения в американской прессе о том, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Еще тогда это вызвало беспокойство в США и России.

Более того, уже 19 января СМИ сообщили, что Россия заканчивает стягивать войска к нашим границам. Сейчас там находятся ориентировочно 127 тысяч российских военных.

Зато источники в администрации президента США заявили, что Джо Байден рассматривает возможность разместить американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Говорится о 1 – 5 тысяч военных. Но при необходимости их количество может вырасти в десять раз.