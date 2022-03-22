Блокируют запрет Германия и Нидерланды. Поэтому министры иностранных дел стран-членов ЕС так и не пришли к согласию в принятии какого-либо решения.

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Какова позиция Германии и Нидерландов

Германия и Нидерланды считают, что решение об эмбарго сейчас нельзя принять, ведь Европейский Союз зависит от российской нефти и газа, от которых не смогли отключиться.

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, эмбарго – это, мол, не вопрос желания, а вопрос зависимости.

Страны Балтии имеют другое мнение

Страны Балтии заявили, что нужно принимать еще более серьезные санкции против России, поэтому следует установить эмбарго.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис даже призвал ввести ограничения, содержащие блокировку портов. Также среди ограничений для государства-агрессорки рассматривают:

расширение санкционного списка;

отключение большей части банков от SWIFT;

закрытие лазеек в трастовых фондах.

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