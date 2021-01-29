Президент Владимир Зеленский 29 января провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время нее обсудили будущий транш от Евросоюза.

Источник: Офис Президента

Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность,

– заявил президент.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша – 600 миллионов евро.

Что известно о финансовой помощи от ЕС