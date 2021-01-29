ЕС работает над тем, чтобы Украина получила 600 миллионов евро помощи
Президент Владимир Зеленский 29 января провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время нее обсудили будущий транш от Евросоюза.
Источник: Офис Президента
Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.
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Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность,
– заявил президент.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша – 600 миллионов евро.
Что известно о финансовой помощи от ЕС
- В июле 2020 года Украина подписала с ЕС соглашение об 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
- Деньги наше государство должно получить двумя траншами по 600 миллионов евро.
- По условиям договора, срок погашения кредита не превышает 15 лет, а процентная ставка – 2% годовых.
- В декабре 2020 года Украина уже получила первый транш.
- Кстати, наше государство стало седьмой страной, которая получила такую выплату. Общий пакет выплат составляет 3 миллиарда евро для десяти стран.
- Деньги выделяют для смягчения социально-экономических последствий пандемии коронавируса.
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