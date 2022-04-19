Соответствующее решение в настоящее время в работе на уровне Европейского Союза, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать

Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти,

– сказал Ле Мэр.

Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает нефтяное эмбарго. Напомним, что ранее французский президент заявил, что Франция не нуждается в газе из России. А также его страна станет первой крупной страной, которая откажется от нефти и газа из России.

Зависимость Франции от российской нефти

В ноябре 2021 года 13% всего импортного газа во Франции составил российский, по данным Международного энергетического агентства. Следовательно, Франция может позволить себе отказ от российской нефти без существенных для нее экономики потерь.

Выборы во Франции

Ожидается, что решение о нефтяном эмбарго ЕС примет после выборов во Франции, которые состоятся 24 апреля. Эти выборы очень важны для Украины. Ведь несмотря на то, что Макрон отказался называть войну в Украине геноцидом, он куда лучший вариант для Украины, чем его оппонент Марин Ле Пен.

Политик от ультраправых выступает против нефтяного и газового эмбарго в отношении России. Также Ле Пен готова взаимодействовать с Россией, а псевдореферендум в Крыму она назвала якобы желанием крымчан присоединиться к России.

По соцопросу, который провели за 9 дней до второго тура выборов, лидировал Макрон с 54%. Однако у Ле Пен было 46% поддержки, что очень близко к победе, сообщает BFMTV.

Важно – Байден собирается на срочное совещание с мировыми лидерами: смотрите видео