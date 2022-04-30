ЕС предложит постепенно отказаться от российской нефти до конца года, – Bloomberg

Европейский Союз намерен отказаться от российской нефти до конца года. Какой план Евросоюза – читайте дальше.

До конца года ЕС предлагает запретить сырье из государства-агрессора, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Об этом рассказывают источники, знакомые с этим вопросом.

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ЕС может предложить постепенный отказ от российской нефти

Европейский Союз также намерен настаивать на отключении большего количества российских и белорусских банков от системы SWIFT. В частности, речь идет о крупнейшем банке России – "Сбербанке".

Ранее США и Великобритания уже ввели санкции против этого банка. Источники добавляют, что решения о новых санкционных ограничениях могут быть приняты уже на следующей неделе на встрече послов государств-членов ЕС.

Все предложенные меры, составляющие шестой пакет санкций ЕС с момента вторжения России в Украину в феврале, еще официально не выдвинуты, поэтому этот перечень может претерпеть изменения, прежде чем его окончательно одобрят. Важно, что для этого новый пакет санкций должны поддержать все 27 государств-членов ЕС.

К сожалению, есть несколько стран, выступающих против запрета на российскую нефть. К примеру, Венгрия. В то время как Германия, которая до этого воздерживалась, изменила свое решение и согласна на постепенный запрет.

Однако министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Габек заявил, что официальный Берлин не будет выступать против эмбарго на нефть из России. В то же время он выразил скептицизм, что это самый эффективный способ касательно нанесения ущерба президенту России Владимиру Путину.

Другие варианты, которые ЕС обсуждал для сокращения доходов России от нефти, включали ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы. Против Беларуси также введут санкции. Главная причина – роль этой страны в помощи российскому вторжению в Украине, в том числе выступая как плацдарм для войск в начале войны.

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