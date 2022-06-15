Вероятно, в ближайшее время лидеры Германии, Италии и Франции впервые за время полномасштабной войны посетят Украину. Их часто критикуют за недостаточную поддержку Украины в военном плане.

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Журналисты 24 канала исследовали торговые отношения этих стран с Россией. Ведь торговля со страной-агрессором – это финансирование военной машины, направленной против украинцев.

Импорт России обрушился

Начнём с позитива. Благодаря санкциям импорт в Россию упал на 89% по сравнению с довоенными показателями, по данным платформы, отслеживающей цепи поставок Fourkites. В последний раз такие уровни наблюдались еще в 2001 году, сообщили в центробанке России.

Кстати, из-за ситуации с обвалом импорта, а еще политикой центробанка, у России возникла проблема с курсом рубля. Он слишком крепок – уже опустился ниже 60 рублей за доллар. А поскольку Россия теперь гораздо больше экспортирует, чем импортирует, то страна-агрессор получает гораздо меньше денежной массы, чем могла бы, если бы рубль был обесценен.

Детальнее об этом объясняем в материале Рубль рекордно укрепился: почему это проблема для России.

Россия рекордно увеличила экспортные поступления

В то время как импорт на рекордно низком уровне, российский экспорт наоборот процветает. Еще до войны крупнейшими экспортерами России в Европе были Германия, Нидерланды, Италия, Великобритания и Франция.

В марте, то есть в течение первого полнолуния широкомасштабного вторжения России в Украину, российский экспорт в ЕС увеличился в 2,1 раза до 23,8 миллиарда евро. По итогам первых трех месяцев года Россия продолжала оставаться на третьем месте среди импортеров ЕС после Китая и США.

Зависимость Германии финансирует войну

По данным Destatis (Федеральное статистическое управление Германии), импорт Германии из России в марте вырос на 77,7% до 4,4 млрд евро по сравнению с мартом прошлого года. В апреле этот показатель несколько снизился – до 3,7 миллиарда евро, но все равно остается существенно выше довоенного уровня.

Важно, что Германия не стала покупать больше товаров в России. Напротив импорт в количественном измерении товаров упал, но из-за стремительного подорожания сырья Германия принесла России гораздо больше денег:

Сырая нефть и газ – основные товары импортируемые из России – выросли в стоимостном выражении на 56,5% до 2,4 миллиарда евро в марте по сравнению с годом ранее. Однако объемы поставок при этом упали на 27,8%.

Так же с металлами стоимость импорта выросла на 117,3% до 800 миллионов евро, а объем импорта сократился на 19,2%.

Но Германия нарастила импорт российских нефтепродуктов на 26%, если измерять в объемах. Стоимость этого импорта выросла на 203,5% до 0,5 миллиарда евро.

Напомним, что в рамках шестого пакета санкций Германия обязалась отказаться от российской сырой нефти в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Но Германия является самым большим покупателем российского газа во всем мире. А от газа он пока не собирается отказываться.

Италия покупает больше российской нефти

"Полным успехом" премьер-министр Италии Марио Драги назвал решение ЕС ввести нефтяное эмбарго, которое до конца года сократит на 90% импорт из России. Италия обязалась полностью прекратить импорт. Но парадоксально, что Италия оказалась единственной страной ЕС, наоборот резко нарастившей поставки сырой нефти из России.

Обратите внимание! До войны Италия занимала шестое место среди импортеров российской нефти в Европе, а теперь номер один, сообщил Маттео Вилла, энергетический аналитик ISPI в комментарии Assosiated Press.

Проблема в нефтеперерабатывающем заводе ISAB Srl в Сицилии, принадлежащем российскому "Лукойлу". До санкций этот завод получал 15% перерабатывающей нефти из России, а сегодня – 100%. Дело в том, что европейские банки отказываются работать с ISAB Srl. Поэтому она не может покупать нефть из нероссийских источников.

Это парадоксально, но ЕС хотел наказать Россию, а на самом деле санкции стимулировали импорт российских энергоносителей.

– сказал Алессандро Триполи из FEMCA CISL.

Согласно данным компании Kpler, Италия в мае получала около 400 тысяч баррелей российской нефти в день, что в четыре раза превышает уровень до 24 февраля. Из этого общего количества ISAB получала из России 220 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт российской нефти также вырос в порт Триест, который соединен Трансальпийским трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами в Германии, частично принадлежащими "Роснефти".

Так что в Италии сейчас дилемма – что делать с заводом ISAB. Там работает 3500 человек. Завод и связанные с ним виды деятельности – это 8% от экономической деятельности региона. Он перерабатывает часть импорта сырой нефти Италии. Вилла сказал, что одним из решений будет временная национализация нефтеперерабатывающего завода по Италии, что разрешено конституцией. Но решение пока не было принято.

Если с нефтью есть надежда, что хотя бы до конца года Италия от нее откажется, то с газом – все наоборот. Италия – единственная страна, открыто позволившая своим компаниям платить за российский газ рублями.

Франция тоже больше платит России

По последним данным Trading Economics, Франция сейчас обогащает российский бюджет больше, чем до полномасштабной войны. В марте импорт составил 1,44 млрд евро, а в апреле – 1,35 млрд евро.

Как сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), компании во Франции, Бельгии и Нидерландах покупали большинство российских грузов с сырой нефтью и сжиженным газом на спотовом рынке. То есть, эти грузы поступали не в пределах контракта – компании уже во время полномасштабной войны сами решали дополнительно купить российские энергоносители со скидкой.

Страна-бензоколонка

Россия – это страна-бензоколонка. Если ей некому будет продавать свои энергоресурсы, то и нечем будет финансировать войну в Украине.

К нефтяному эмбарго к концу года присоединились все страны ЕС, кроме Венгрии, Словакии и Чехии (потому что нет выхода к морю), а также Болгарии, которой дали отсрочку. Но Россия продает не только нефть. О газовом эмбарго сейчас даже не говорят в Европе. И не удивительно. Только взгляните на карту, как Европа загнала себя в зависимость от российского газа.

Правда, следует выделить некоторые страны, оказавшиеся настоящими друзьями Украины. Эстония, Латвия и Литва отказались от российского газа, несмотря на свою зависимость. Великобритания пообещала это сделать до конца года. А Польша, Болгария, Нидерланды, Дания и Финляндия отказались платить России рублями – так что страна-агрессор отключила их сама.

Только за первые 100 дней полномасштабной войны Россия заработала 93 млрд евро на экспорте энергоносителей. Большинство – 61% – купила Европа, заплатив стране, развернувшей в регионе кровавую войну, 53 миллиарда евро.

Крупнейшими импортерами стали:

Китай (12,6 млрд евро);

Германия (12,1 млрд евро);

Италия (7,8 млрд евро);

Нидерланды (7,8 млрд евро);

Турция (6,7 млрд евро);

Польша (4,4 млрд евро);

Франция (4,3 млрд евро);

Индия (3,4 млрд евро).

Больше дохода России принес экспорт сырой нефти – 46 миллиардов евро. Огромную сумму также составил экспорт трубопроводного газа – 24 миллиарда евро. Нефтепродукты принесли России 13 миллиардов евро, сжиженный газ – 5,1 миллиарда евро, еще 4,8 миллиарда евро принес экспорт угля.

Одной из причин рекордно высоких цен на энергоносители является война России против Украины. И парадоксально, что больше всего от такой ситуации выигрывает же страна-агрессор. Да, Европа сейчас очень помогает Украине на всех уровнях. Но Россия не в один день стала агрессором.

Пока Россия вступала в конфликты во всех уголках мира, Европа наращивала торговые связи с ней. Пора эти связи оборвать. Будет больно, но европейцы должны быть готовы увеличить расходы в обмен на безопасность в регионе. Украинцы уже платят за эту безопасность высшую цену – человеческие жизни.

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