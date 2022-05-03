По данным СМИ, работу над шестым пакетом санкций должны завершить уже 3 мая. Новый пакет ограничений может содержать эмбарго на покупку российской нефти.

Обратите внимание Венгрия пригрозила наложить вето на любое предложение ЕС по нефтяному эмбарго против России

Почему Венгрия и Словакия могут стать исключениями

Венгрия показывает свою пророссийскую позицию. В правительстве уже объявили, что ветируют любые предложения ЕС, в которых будет говориться об ограничении импорта энергоносителей из России.

Адреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы – отметил, что в последние годы Венгрия стала позорным членом ЕС. В частности, она уже ветировала сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом.

Умланд отметил, что если бы Венгрия раньше не вошла в ЕС, она, очевидно, не смогла бы к нему присоединиться. По состоянию на 2022 год страна не отвечает так называемым Копенгагенским критериям.

Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента – также сообщил, что Словакия на 95% зависит от российской нефти. Страна не имеет выхода к морским портам.

В то же время, за нефтяное эмбарго должны проголосовать все 27 стран ЕС. По словам Ауштрявичюса, можно найти компромиссное решение, чтобы с ним согласились государства.

Чтобы сохранить объединение 27 стран, Комиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период",

– сообщают СМИ.

В шестом пакете санкций ожидают нефтяное эмбарго

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в настоящее время ЕС финализирует шестой пакет санкций против России. В этом списке ограничений против страны-оккупанта Украина ожидает увидеть нефтяное эмбарго.

Ермак отметил, что, по данным СМИ, зависимость от российской нефти упала с 35% (2021 год) до 12%. Кроме того, доля импорта российского газа с 55% сократилась до 35%.

Заметьте! Президент Владимир Зеленский обсудил шестой пакет санкций с Урсулой фон дер Ляен – президентом Еврокомиссии. В частности, говорилось и о нефтяном эмбарго. Также украинский лидер поблагодарил за принятие решения отменить тарифы и квоты на промышленную и агропродукцию.

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