ЕС планирует ввести 6-й пакет санкций против России на следующей неделе, – Politico

Брюссель работает над 6-м пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается, что новые ограничения по отношению к стране-агрессору объявят в начале следующей недели.

Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на четырех должностных лиц, приближенных к вопросу. Отмечается, что новый пакет будет содержать определенный запрет на импорт российской нефти и касается ряда российских банков, а именно их отключения от международной платежной системы SWIFT.

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Что предполагает новый пакет санкций ЕС против России

Поскольку война России против Украины продолжается, ЕС осознает требование отрезать Кремль от важнейшего источника его доходов – энергетического сектора, в том числе экспорта нефти и газа.

В пяти санкционных пакетах Евросоюз поддержал запрет на импорт российского угля и отключил некоторые российские банки от SWIFT. Однако, поскольку каждый день появляются все новые доказательства зверств россиян на территории Украины, западные правительства увеличивают военную поддержку Киева и вынуждены усилить санкционное давление на путинский режим.

Банковский сектор

Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока избегали санкций Запада, поскольку участвуют в финансовых расчетах за поставку энергоносителей. Впрочем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила немецкому изданию Bild, что новые санкции могут ударить и по крупнейшему российскому банку – "Сбербанку".

Один из высокопоставленных собеседников издания Politico ожидает, что ЕС в новом санкционном пакете нацелится на все российские финансовые учреждения, в том числе и на "Газпромбанк".

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Пропагандистская машина Кремля

Некоторые страны, в частности балтийские, также настаивают на добавлении в шестой санкционный пакет ограничений, направленных на борьбу против российской пропаганды. Ранее Брюссель уже запретил кремлевские дезинформационные RT и Sputnik. Впрочем, ряд пропагандистских СМИ России до сих пор транслируются на европейском рынке – их предлагают также выключить из эфира.

Нефтяное эмбарго

Пока неизвестно, насколько быстрым и категоричным будет будущий отказ ЕС от российской нефти. Впрочем, этот вопрос рассматривают как важный следующий шаг стран Евросоюза в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Вместе с тем, отмечается, что Германия и Венгрия, в значительной степени зависящие от российских энергоносителей, пытаются сбавить санкционные темпы и ослабить предлагаемые другими странами ЕС позиции по ограничениям российского энергетического сектора.

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К обдуманным шагам в этом вопросе призвали и США – министр финансов штатов Джанет Йеллен на брифинге в Вашингтоне 21 апреля заявила:

Европа, безусловно, должна снизить свою зависимость от российских энергоносителей, однако мы вынуждены быть осторожными, когда думаем о полном эмбарго, скажем, на импорт российской нефти.

Американское чиновница добавила, что немедленный запрет российской нефти со стороны ЕС "будет иметь разрушительное влияние на Европу и другие части мира".

К слову, запрет на импорт российской нефти в 6 санкционном пакете, скорее всего, будет касаться только конкретных ее видов и способов доставки – с помощью судоходства или трубопроводов. В Брюсселе также идет дискуссия о необходимости потенциальных "переходных периодов", чтобы дать странам ЕС время на подготовку к любым эмбарго.

Один из собеседников Politico заявил, что новый пакет санкций может быть представлен ЕС уже в понедельник, 25 апреля.

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