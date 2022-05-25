ЕС планирует упростить конфискацию российских активов

Европейская комиссия планирует упростить конфискацию активов, связанных с преступной деятельностью. В частности, это касается тех, кто уклоняется от санкций ЕС против России.

Соответствующий законопроект должен быть опубликован в среду. Но до сих пор он еще может претерпеть изменения.

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Этой инициативой ЕС хочет усовершенствовать правовую базу, недостающую многим странам-членам, для ареста преступных активов.

Зачем ЕС этот закон

Война в Украине еще больше указала на эти слабости в ЕС, облегчающие преступникам скрывать свои активы и выгоду от незаконной деятельности.

Многие европейские государства испытывают трудности с замораживанием активов подсанкционных лиц, связанных с Россией.

В то же время, еще больше стран не имеют правовых полномочий для конфискации замороженных активов.

Новый закон устранит эти слабые места в законодательстве посредством создания общей правовой базы ЕС.

Преступления, в отношении которых будут применяться новые правила:

терроризм;

участие в преступной организации;

торговля людьми;

отмывание денег;

нарушение санкций ЕС – это будет считаться преступлением по всему миру.

Сейчас в ЕС могут арестовать активы после решения суда. Законопроект же предлагает арест до суда, если это касается подозреваемых преступников, а также когда подозреваемое лицо передает такие активы третьим лицам, например членам семьи. Ведь очень часто подсанкционные лица регистрировали активы на чужое имя.

Мы работаем над европейским инструментом, чтобы сделать конфискации возможными везде во всех государствах ЕС.

– сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Одной из целей законопроекта является перераспределение доходов от этих конфискаций для Украины. Инициативу еще должны поддержать правительства ЕС, которые традиционно осторожно относятся к реформам, требующим внесения изменений в уголовное законодательство.

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