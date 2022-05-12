Речь идет о финансировании плана, рассчитанного на несколько направлений. В частности, хотят разработать комплекс мер в случае экстренного прекращения поставки газа из России. Об этом 11 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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На какой срок будут рассчитывать

Вероятно, этот план отрезания от российского энергетического влияния будет представлен уже 18 мая. Над этим уже трудятся специалисты Европейской комиссии.

Основная часть действий, направленных на уменьшение зависимости от России, должна реализовываться до 2027 года. Однако есть более амбициозные части этого проекта, предусматривающие работу на перспективу и по истечении этого 5-летнего срока.

Как именно в ЕС будут избавляться от зависимости

Большую часть усилий и ресурсов в ЕС хотят направить на то, чтобы активнее использовать возобновляемые источники энергии. Кроме того, планируют:

наращивать энергосбережение;

диверсифицировать источники импорта энергоресурсов;

увеличивать инвестиции.

Вероятно, именно это позволит заместить поставки угля, нефти и природного газа из России.

Обратите внимание! Сейчас в планах Евросоюза указано, что доля "зеленой" энергетики в 2030 году должна составить 35%. Однако, вероятно, ее желаемый объем поднимут на 5%.

Требуются инвестиции в инфраструктуру

Любые действия такого типа будут неуспешными, если не иметь хорошую логистику для транспортировки ресурсов. Поэтому часть из этих 195 миллиардов евро хотят инвестировать в развитие инфраструктуры.

Речь идет обо всем, что необходимо для обеспечения достаточного импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из новых источников. Также Европе понадобится потратиться и на нефтяную инфраструктуру. В первую очередь этого требует энергобезопасность европейских стран, полностью зависящих от российской нефти.

Увеличат объем производства водорода

Также важным моментом является желание Евросоюза увеличить объем производства возобновляемого водорода. По предварительным оценкам экспертов, вполне вероятно, что в ЕС по состоянию на 2030 год будут производить уже до 10 миллионов тонн этого ресурса в год. В Еврокомиссии хотят, чтобы можно было и импортировать такое же количество водорода.

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